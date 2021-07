KNVB benoemt scheidsrechter Björn Kuipers tot bondsridder: ’Voorbeeld van velen’

Ook de grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra zijn vanaf nu bondsridder. De finale eindigde in 1-1, Italië won het EK na strafschoppen.

„Het team van Björn Kuipers is een geweldige ambassadeur van de KNVB en van de Nederlandse arbitrage. Kuipers, Van Roekel en Zeinstra zijn door hun positieve houding en gedrag, toewijding en inzet een voorbeeld voor hun collega-(assistent-)scheidsrechters”, aldus de KNVB in een verklaring. „Ze laten keer op keer zien dat hun succes het resultaat is van hard werken, veel trainen en de bereidheid zichzelf steeds te verbeteren. Hun succes is een inspiratiebron voor jongens en meisjes om ook te gaan fluiten. Velen van hen geven aan Kuipers te zien als hun grote voorbeeld.”

Kuipers was op het WK van 2014 kandidaat om de finale te fluiten, maar moest toen naar huis omdat het Nederlands elftal in Brazilië de halve finales bereikte. De gelouterde scheidsrechter, die op twee WK’s en drie EK’s actief was, floot ook de finale van de Champions League in 2014 en twee keer de finale van de Europa League (2013 en 2018). Kuipers is sinds 2004 scheidsrechter in het betaalde voetbal.

Verschillende onderscheidingen

De KNVB kent onderscheidingen toe als erkenning voor de inzet van verenigingsvrijwilligers of KNVB-officials met een lange staat van dienst. Afhankelijk van de lengte van de ’diensttijd’ en de zwaarte van de functie zijn er verschillende onderscheidingen.