Blessure Darfalou valt mee

Het been van de aanvaller klapte op onnatuurlijke wijze dubbel in het duel tussen zijn club en Willem II. Na twintig minuten moest hij met brancard en kermend van de pijn van het veld gedragen worden. Gevreesd werd voor een been- of enkelbreuk.

De Algerijn is meteen naar het Rijnstate-ziekenhuis gebracht, maar volgens Vitesse is uit de eerste onderzoeken gebleken dat hij geen ernstig enkelletsel heeft opgelopen.

Eerder dit seizoen kreeg Vitesse te maken met een beenbreuk in de selectie. Tim Matavz brak zijn onderbeen tegen Feyenoord en is op dit moment bezig aan zijn revalidatie.

