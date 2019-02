Hassan pakt wereldrecord 5 km op de weg

De Nederlandse atlete passeerde de finish na 14 minuten en 44 seconden en verpulverde daarmee de oude toptijd. Die stond met 15.48 op naam van de Amerikaanse Sarah Pagano. De internationale atletiekunie IAAF erkent pas sinds vorig jaar de toptijd op de 5 km weg als officieel record.

Hassan was opgetogen na de finish van de Monaco Run: ,,De eerste 3 kilometer gingen te langzaam. Toen had ik het eigenlijk al opgegeven. Maar toen ik over de finish kwam zeiden ze dat ik het had. Ik ben hier heel blij mee.''