Prachtig gebaar van Degenkolb

De Duitse wielrenner van Trek-Segafredo, ex-winnaar van de Hel van het Noorden bij de profs, heeft het nodige bedrag weten op te halen via crowdfunding.

Degenkolb kreeg het nieuws van een eventuele schrapping van de race ook te horen en ging meteen aan de slag. „Het bericht sloeg bij me in als een bom. Het was mij meteen duidelijk dat ik er alles aan wilde doen om het doemscenario te voorkomen. Niet alleen omdat ik een speciale band heb met de race - een wedstrijd die me als kind al fascineerde - maar ook omwille van het belang voor de ontwikkeling van jong talent wereldwijd. Als we een duurzame toekomst voor de sport willen creëren, hebben we wedstrijden als deze nodig.”

Crowdfunding

En dus zette Degenkolb een actie op het touw via crowdfunding. Zelf gaf hij het goede voorbeeld met een donatie van maar liefst 2500 euro. De actie werd meteen driftig gedeeld via sociale media en de giften stroomden binnen. Iedereen die minstens 25 euro stortte, kreeg van Degenkolb bovendien nog een klein cadeautje.

Het resultaat is dat er binnen de 24 uur het nodige bedrag is verzameld om het voortbestaan van de koers te verzekeren. Degenkolb beloofde al dat extra inkomsten zullen worden geïnvesteerd in de promotie van de wedstrijd, maar ook in Amis de Paris Roubaix. Dat is een organisatie die steunt op vrijwilligers om de kasseistroken van Parijs-Roubaix te onderhouden.