LIVE AZ walst over Vitesse heen

Voetbal

Scorende Lieke Martens pakt weer de dubbel met FC Barcelona

Lieke Martens heeft met FC Barcelona weer de ’dubbel’ gepakt in Spanje. De Catalaanse voetbalsters versloegen Sporting Huelva in Alcorcón met 6-1 in de strijd om de Spaanse beker. Martens, die een basisplaats had, nam in de slotfase de vijfde treffer voor haar rekening.