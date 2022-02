Israëlisch avontuur lonkt voor Joris van Overeem

Voetbal

Seizoen voorbij voor Heracles-aanvaller Kaj Sierhuis

Heracles-aanvaller Kaj Sierhuis is de rest van het seizoen uitgeschakeld vanwege een gescheurde voorste kruisband. De 23-jarige Sierhuis was afgelopen weekeinde nog matchwinnaar in het duel met FC Utrecht. Kort voor tijd viel hij uit met een knieblessure.