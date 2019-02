Feyenoord met Jørgensen en zonder Larsson

De Deense aanvaller, die de laatste weken als invaller fungeerde, leidt de voorhoede van de Rotterdammers. Vleugelspits Sam Larsson begint in Groningen op de bank. De Zweed kon de afgelopen week vanwege enkelklachten niet volop meetrainen.

Bij FC Groningen keert Mimoun Mahi terug in het basisteam. De clubtopscorer (vijf goals) ontbrak vorige week in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-1) wegens ziekte. Hij is bezig aan zijn laatste maanden in Groningen. Mahi stapt komende zomer transfervrij over naar FC Zürich.

Feyenoord won op 9 december voor de laatste keer een uitwedstrijd in de eredivisie (1-4 tegen FC Emmen). Daarna leverden de drie duels buiten de eigen Kuip slechts één punt op. Dieptepunt in die povere serie was de nederlaag bij stadgenoot Excelsior (2-1), een week na de galavoorstelling voor eigen publiek tegen Ajax (6-2).