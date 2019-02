Ajax profiteert optimaal van misstap PSV

Trainer Erik ten Hag zag Ajax, ondanks de nederlaag (1-2), woensdagavond een goede wedstrijd spelen tegen Real Madrid. Reden genoeg voor de oefenmeester om tegen NAC met dezelfde elf aan de start te verschijnen. Dat betekende dus een basisplaats voor David Neres en wederom Dusan Tadic in de punt van de aanval.

Gevaarlijk NAC

Ajax begon in de Johan Cruijff ArenA voortvarend aan de wedstrijd. De bezoekers kwamen in de openingsfase amper van de eigen helft af, maar toch dwongen zij de grootste kansen af. André Onana moest ternauwernood redding brengen op de inzet van Gervane Kastaneer en niet veel later raakte Pele van Anholt ook nog eens de lat.

Gervane Kastaneer (l) kan NAC niet op voorsprong zetten tegen Ajax. Ⓒ VI Images

De ploeg uit Breda ging de wedstrijd in met een 5-4-1-opstelling. Ajax had moeite om daar doorheen te voetballen. De Amsterdammers werden echter tien minuten voor rust een handje geholpen door de VAR. Dorian Dervite blokte in het strafschopgebied een vrije trap van Hakim Ziyech met zijn arm. In eerste instantie ontging dat scheidsrechter Siemen Mulder, maar na een seintje van de VAR legde hij de bal alsnog op de stip. Tadic schoot vervolgens raak vanaf elf meter.

Gouden wissel

Na rust bracht Ten Hag Kasper Dolberg in het veld. Dat bleek een gouden wissel te zijn. De Deen had slechts een kleine tien minuten nodig om te scoren. De spits verlengde een voorzet van Ziyech zeer subtiel met zijn hak en gaf doelman Benjamin van Leer het nakijken.

Rentree

Na de 2-0 was het verzet uit Breda gebroken. Die doelpunten vielen vrij gemakkelijk in het net. Door een eigen treffer en goals van Ziyech en Tadic stoomde Ajax af op een makkelijke zege.

Gianluca Nijholt druipt het veld af en blijft met NAC steken op de laatste plaats. Ⓒ VI Images

Door de ruime voorsprong van Ajax kon Joël Veltman na maandenlang blessureleed weer wat minuten maken. De verdediger betrad onder luid applaus het veld.

Door de klinkende zege op NAC profiteert Ajax optimaal van het puntenverlies van PSV van zaterdagavond tegen Heerenveen (2-2). Het gat tussen Ajax en de koploper uit Eindhoven is nu nog vier punten. Volgende week krijgt PSV Feyenoord op bezoek, Ajax moet naar ADO Den Haag.

