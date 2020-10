Oranje Leeuwinnen via dikke zege op Estland naar EK in Engeland

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman had tot aan vrijdagavond alles nog gewonnen in kwalificatiegroep 3, en wist zich bij een zege op hekkensluiter Estland verzekerd van een startbewijs. Op het uitgestelde EK in Engeland gaat Oranje de in 2017 veroverde Europese titel verdedigen.

Handschoenen niet nodig

In het lege stadion van FC Groningen was al snel duidelijk dat het eenrichtingsverkeer richting het doel van de bezoekers zou worden. Oranje-keeper Lize Kop had haar handschoenen wel aangetrokken, maar hoefde die pas na rust (!) voor het eerst te gebruiken. En toen stond er al een comfortabele 4-0 voorsprong op het bord.

Daniëlle van de Donk opende het bal met een knappe kopbal uit een dito voorzet van Dominique Janssen. Van de Donk nam ook de tweede goal voor haar rekening, door de rebound na een schot van Jackie Groenen binnen te tikken. Groenen zelf (na een slim passje van Vivianne Miedema) en Sherida Spitse (uit een strafschop) verzorgden de rest van de productie in de eerste 45 minuten.

Eerste goals Nouwen en Snoeijs

De Estse doelvrouw hield de eerste twintig minuten van het tweede bedrijf haar doel schoon, maar tikte de bal vervolgens zelf voor de voeten van Groenen. Die tekende dankbaar haar tweede doelpunt van de wedstrijd aan, iets wat haar nog niet eerder in haar interlandcarrière lukte. Aniek Nouwen (een knappe kopbal uit een ingestudeerde corner) en Katja Snoeijs (vanuit de kluts) zorgden er in de slotfase voor dat de uitslag vanuit Oranje-oogpunt wat extra glans kreeg. Voor beide spelers was het hun eerste interlandgoal.