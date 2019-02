Koster soeverein naar titel 1500 meter

De Boskoopse kwam met ruime voorsprong over de finish in een tijd van 4.18,85.

Koster liep zaterdag nog een 3000 meter in het Engelse Birmingham, waar ze als vijfde eindigde in 8.56,44. Op die afstand doet ze begin maart mee aan de EK indoor in Glasgow. Ze mikt daar op een medaille; in 2015 behaalde ze brons op de EK indoor in Praag.

Koster versloeg op de nationale titelstrijd Sanne Wolters-Verstegen, die zaterdag ook in Birmingham was en daar op 0,07 seconde de EK-limiet op de 800 meter miste (2.03,07). Verstegen had in Apeldoorn niet de kracht voor een tweede inspanning en arriveerde op de 1500 meter als tweede in 4.23,00. Die tijd lag ruim boven de limiet voor Glasgow (4.13,00).