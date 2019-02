Sifan Hassan na wereldrecord naar WK Cross

De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 14.44 minuten. De 5 km wegafstand is dit jaar geïntroduceerd als een wereldrecordevenement. Het toont de veelzijdigheid van Hassan aan, want ze behoort van 800 meter tot en met de halve marathon tot de absolute wereldtop, getuige haar Europese records op de 5000 meter op de baan en de halve marathon op de weg, naast de vele medailles tijdens WK’s en EK’s.

Maar niet alleen op de baan en de weg kan ze uitstekend uit de voeten, ook op crossgebied pakte ze al Europese medailles. Na de wedstrijd in Monaco maakte ze bekend weer een nieuwe uitdaging aan te willen gaan door haar deelname aan de wereldkampioenschappen cross op 30 maart in het Deense Aarhus aan te kondigen. Aan deze tweejaarlijkse WK doet de absolute wereldtop mee. Komende zomer focust ze zich weer volledig op de baan, met de WK Atletiek eind september in Doha als hoofddoel. Hassan komt dan uit op de 5000 en 10.000 meter. Eerder gaf ze aan Telesport aan daarbij komende zomer het wereldrecord op de 5000 meter te willen verbreken.

