Ten Hag: ’Vond dat we Dolberg nodig hadden’

Leuk voor Ten Hag was ook dat een wissel van hem goed uitpakte. Hij bracht na rust Kasper Dolberg voor Lasse Schöne en zag zijn ingevallen spits al na acht minuten scoren (2-0). „We begonnen met dezelfde opstelling als tegen Real Madrid omdat ik stabiliteit in mijn ploeg wil krijgen. Tegen Real speelden we denk ik onze beste wedstrijd van het seizoen. De eerste twintig minuten tegen NAC waren ook goed, maar als de 1-0 dan uitblijft dan worden we toch weer te gehaast. Ik vond dat we Dolberg nodig hadden.”

Ten Hag zag ook dat zijn ploeg minder ging voetballen nadat hij Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic wat rust had gegund. Zonder het tweetal wist Ajax niet meer aan het doelsaldo te werken. „Maar Joël Veltman is er lang uit geweest. Hij verdient speeltijd want we hebben hem misschien nog nodig. En Jurgen Ekkelenkamp manifesteert zich ook erg goed. Hij verdiende een keer een kans”, zei hij over zijn invallers.

Bekijk ook: Ajax profiteert optimaal van misstap PSV