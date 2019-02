Drie EK-tickets op 3000 meter dankzij Foppen

De atleet uit Nijmegen veroverde niet alleen de titel op de 3000, hij hielp Bram Anderiessen en Benjamin de Haan in een snelle race eveneens aan een startbewijs voor de Europese titelstrijd.

Drie Nederlandse atleten bij een EK indoor op de 3000 meter is niet eerder vertoond. Foppen was verrast. „Ik had met Benjamin afgesproken dat we er een harde race van zouden maken; ik had er niet op gerekend dat Bram ons kon volgen”, zei de kampioen aan de finish. Hij won in 7.54,95, Andriessen pakte zilver in 7.55,46 en De Haan nam het brons in 7.55,62.

„Ik ben zelf blij met de titel, maar vooral ook met mijn niveau. Ik heb twee keer onder de Nederlandse limiet van 7.56 gelopen. Dat was geen laffe tijd hoor, veel scherper dan de limiet van de Europese bond. Ik kijk uit naar Glasgow, daar komt een sterk veld aan de start en ik hoop dat ik de finale kan halen.”