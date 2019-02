Eigen goal levert Van Beek twee uiterst dubieuze records op

De centrale verdediger van de Rotterdammers passeerde na 25 minuten spelen zijn eigen doelman Kenneth Vermeer, en dat was al de zesde eigen goal van Van Beek in de Eredivisie.

De 24-jarige Van Beek kwam daarmee op gelijke hoogte met Marilia, de Braziliaanse verdediger die tussen 1996 en 2002 zes seizoenen voor Sparta uit kwam. Van Beek had er wel minder duels voor nodig. Waar Marilia 144 Eredivisie-duels voor Sparta speelde, werkte Van Beek pas 106 competitiewedstrijden in Feyenoord 1 af.

Door zijn eigen doelman in Groningen te passeren, kreeg Van Beek nóg een dubieus record in handen. De Feyenoorder is nu de speler die het meest tégen Vermeer heeft gescoord. In zijn gehele carrière werd Vermeer door niemand anders (dus ook niet van tegenstanders) meer gepasseerd dan door Van Beek.