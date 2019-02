Van der Gaag: ’Ajax-publiek begon te fluiten’

„We deden het in de eerste helft heel aardig”, zei hij. „Het publiek hier begon al een beetje te fluiten. Maar uiteindelijk verliezen we wel met 5-0.”

„Wat we in de eerste helft lieten zien, dat was heel acceptabel”, zei de trainer van de hekkensluiter van de eredivisie. „Dat had ook met Ajax te maken dat anders aan de wedstrijd begon als woensdag tegen Real. Maar na rust zag je ook weer de kwaliteiten van Ajax. Positief was wel dat we na die 5-0 bleven werken. We gaven het niet weg.”

NAC blijft voorlopig de belangrijkste degradatiekandidaat en ziet sommige concurrenten uit het zicht verdwijnen. De club lijkt niet alleen stuurloos op het veld. De zoektocht naar een algemeen en technisch directeur duurt voort en adviseur Pierre van Hooijdonk is ook al weer vertrokken. Van der Gaag blijft echter positief. „Laten we ons vasthouden aan de eerste helft hier. Daar kunnen we mee verder.”

