Volleyballers Dynamo winnen voor tiende keer nationale beker

Het team van coach Redbad Strikwerda was in vier sets de baas over Abiant Lycurgus. De Apeldoorners verloren de eerste set nog met 25-21, maar trokken de partij daarna naar zich toe: 25-16 25-22 25-23. Het is de tiende keer dat Dynamo bekerwinnaar is.

Lycurgus verloor vorig jaar in de finale van Land Taurus. De regerend landskampioen, gecoacht door Arjan Taaij, won de beker pas één keer, in 2016.