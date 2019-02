Slotrit voor Degenkolb in Provence

De renner van Trek was na 162 kilometer van Avignon naar Aix-en-Provence de snelste in de sprint. Degenkolb hield de Australiër Simon Clarke en de Fransman Anthony Maldonado achter zich.

De eindzege was voor de Spanjaard Gorka Izagirre. De renner van Astana had de leiderstrui in de tweede etappe veroverd en was ook zaterdag, in de door de Belg Philippe Gilbert gewonnen rit, alert. Het gevaar kwam zondag van Clarke, die bij ritwinst dankzij bonificaties ook de eindzege had kunnen pakken. Hij strandde nu in dezelfde tijd als tweede in het eindklassement.

