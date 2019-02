Groningen deelt Feyenoord nieuwe klap uit

En dat terwijl Feyenoord in het Hitachi Capital Mobility Stadion met zowel Robin van Persie als Nicolai Jørgensen aan de aftrap verscheen. Van Persie speelde in de rug van de Deen, wat inhield dat Jens Toornstra als valse linksbuiten startte. Sam Larsson begon op de bank.

Schrik van hun leven

In de derde minuut al kregen de meegereisde Feyenoord-fans al bijna de schrik van hun leven, toen doelman Kenneth Vermeer een terugspeelbal van Sven van Beek onder zijn voet liet doorglippen. Thomas Bruns kon de bal bijna binnenglijden, maar Vermeer was er net op tijd bij om het leer voor de lijn weg te schieten.

Ritsu Doan startte bij FC Groningen voor het eerst na zijn terugkeer van de Azië Cup weer in de basis, en de Japanner was twee keer dichtbij de openingstreffer. Doan combineerde twee keer met Kai Sierhuis en kon even zo vaak aanleggen. Vermeer stond echter op zijn post en met name de eerste kans van Doan die hij onschadelijk maakte was een uitstekende redding.

Schlemielig

Feyenoord kon aanvallend weinig uitrichten en kwam halverwege de eerste helft niet onverwacht achter. Al was de manier waarop wel uiterst schlemielig. Bruns kwam door aan de linkerkant en zag zijn voorzet door Van Beek in eigen doel getikt. Met die eigen goal kreeg de Feyenoorder twee merkwaardige records op zijn naam. Hij evenaarde de Braziliaan als Eredivisie-speler met de meeste (zes) eigen goals, terwijl hij nu ook degene is die Vermeer het meeste passeerde. De 33-jarige keeper zag in zijn hele carrière niemand vaker tegen zich scoren dan zijn eigen ploeggenoot Van Beek.

Jørgensen was met een kopbal uit een corner voor rust nog dicht bij de 1-1, maar aan de andere kant had Samir Memisevic de 2-0 op zijn schoen. De Bosniër pegelde rakelings over het doel van Vermeer. In het begin van de tweede helft kreeg Groningen opnieuw kansen om de voorsprong te vergroten. Bruns schoot wild naast en Sierhuis kon uit de draai niet lekker uithalen, maar de grootste kans was voor Mimoun Mahi.

De na dit seizoen vertrekkende Marokkaan kreeg de bal op een presenteerdblaadje van Tim Handwerker, maar schoot wild over. Met Larsson (voor Toornstra) en Yassin Ayoub voor Calvin Verdonk ging Feyenoord op zoek naar de 1-1, maar de bezoekers kwamen maar niet in de buurt van Sergio Padt. In de tegenstoot was Iliass Bel Hassani nog dicht bij de 2-0, maar Vermeer hield de bezoekers in leven.

Hete adem AZ

In de slotfase slaagde Feyenoord er niet meer in om echt gevaarlijk te worden, laat staan te scoren. En zo voelen de Rotterdammers de hete adem van AZ in de nek. De voorsprong op de ploeg in vorm uit Alkmaar is nog maar twee punten.