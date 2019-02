Excelsior duwt Emmen naar beneden

De ploeg van Adrie Poldervaart toonde veerkracht door na een achterstand alsnog toe te slaan: 2-1. Michael de Leeuw opende de score voor Emmen, maar Marcus Edwards en Dennis Eckert bezorgden de Kralingers alsnog de overwinning.

Bijna een uur lang zagen de 4200 in Kralingen aanwezige supporters weinig gebeuren. De spanning van het cruciale duel was duidelijk zichtbaar. De wedstrijd ontbrandde door een kopbal van De Leeuw. Het was de eerste treffer van de in de winter vanuit Amerika overgekomen aanvallende middenvelder.

Huurlingen trefzeker

Excelsior reageerde razendsnel en na vijf minuten stonden de Rotterdammers op voorsprong. Eerst ging de 20-jarige Edwards een tegenstander voorbij en schoot binnen. Daarna bediende de van Tottenham Hotspur gehuurde aanvaller zijn Duitse ploegmaat Eckert. De vorige maand op huurbasis van Celta de Vigo overgekomen Duitser bezorgde Excelsior de belangrijke drie punten.

Door de zege verwijst Excelsior Emmen naar de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen play-offs voor behoud in de Eredivisie betekent. De Rotterdamse club staat op de veilige veertiende plaats. Excelsior heeft 25 punten na 22 wedstrijden, een punt meer dan Emmen.

