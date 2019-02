Emotioneel weerzien Steven de Jongh met plek des onheils

Volgens zijn vrouw Reneé Meijer daalde hij samen met haar af naar het Spaanse gebied La Ganga. ,,Vier maanden na de crash zijn we op en neer gegaan in La Ganga. Voor mij erg emotioneel te herkennen waar ik samen met mijn zus @mirjam1205 gestopt ben en gezocht heb. Heb wat tranen gelaten op de plek waar we hem vonden, maar oh zo blij om dit nu samen met Steven te doen”, zegt ze op Instagram.

Ze vervolgt: ,,Zo bizar om Robert Gesink uitgerekend nu in de afdaling tegen te komen. We hebben hem sinds de zoektocht niet meer gezien. #Toeval?”

Oud-wielrenner De Jongh werd op 15 oktober 2018 vanaf 10.30 uur maandagochtend vermist in de omgeving van het Spaanse La Ganga. Zoals vaker was De Jongh eropuit getrokken met zijn racefiets voor een training. Aan de hand van zijn Strava-gegevens (Strava is een website en mobiele applicatie waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden via GPS, red) kon er een zoektocht worden ingesteld naar de plek waar hij voor het laatst een signaal had. Zo’n zeven uur later werd hij in een berm langs de kant van de weg gevonden.

Over de toedracht van het voorval wordt nog altijd onderzoek gedaan, al zijn er verschillende aanwijzingen dat hij is aangereden. Zelf kan De Jongh zich niets herinneren van wat er is gebeurd.