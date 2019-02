Vormer schiet hoop Genk teniet

De ploeg van trainer Ivan Leko versloeg in het eigen Jan Breydelstadion koploper KRC Genk met 3-1. Bij een nederlaag was het verschil tussen beide teams opgelopen tot veertien punten. Nu bedraagt de marge acht punten, nog te overzien omdat na de reguliere competitie de puntentotalen worden gehalveerd.

De Angolees-Belgische aanvaller Clinton Mata zette Brugge na twintig minuten spelen op voorsprong. Bij het juichen blesseerde hij zich waarna de van Feyenoord overgekomen Sofyan Amrabat kwam invallen. Hij zag hoe Siebe Schrijvers de thuisploeg in de 37e minuut aan de 2-0 hielp. Een doelpunt van Mbwana Samatta in de 77e minuut (2-1) leek de spanning terug te brengen, maar aanvoerder Ruud Vormer deed een minuut later de Genkse hoop alweer teniet.