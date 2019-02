Meisjesdroom Vastenburg spat uiteen

Ze had op dat moment twee enorme blaren op beide voeten. Daarnaast zat ze niet lekker in wedstrijd, zo lichtte bondscoach Grete Koens na afloop toe. „Door de blaren kon Jip niet normaal meer afwikkelen. Bovendien voelde het tempo niet aan zoals het moest voelen. Dat heeft ons doen besluiten dat ze zichzelf niet in de vernieling moest gaan lopen. Eigenlijk voelde het vanaf de eerste kilometer al zwaar. Jip ging weg op een eindtijd van 2.29 uur. Op dit moment hebben we nog niet helemaal scherp waar dat zware gevoel vandaan kwam. Dat gaan we nog onderzoeken.”

Zij vervolgt: „En daarnaast is die blaarvorming ook een actiepunt. Nu overheerst vooral de enorme teleurstelling bij Jip over het uiteenspatten van haar meisjesdroom een marathon te lopen. Maar we gaan er alles aan doen om die droom te realiseren. Ik twijfel er niet aan dat ze hier weer sterker uit gaat komen. We gaan nu eerst de boel laten bezinken en boven water krijgen wat er vandaag aan scheelde. En dan weer nieuwe doelen stellen. Voor concrete wedstrijdplannen is het nu nog te vroeg. We gaan geen overhaaste keuzes maken vanuit emotie.”