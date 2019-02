Vijf op een rij voor Visser op 60 horden

Eefje Boons pakte zilver in 8,15 en bleef daarmee boven de limiet voor de EK in Glasgow. Meerkampster Anouk Vetter behaalde het brons in 8,46.

Visser mikt op de EK over twee weken in Glasgow op een medaille. Dat is ze bijna aan haar stand verplicht, getuige haar bronzen medaille die ze een jaar geleden bij de WK indoor in Birmingham won. Daar scherpte ze het Nederlands record aan tot 7,83. Deze winter kwam ze nog niet aan die tijd. De 7,96 in Gent was haar beste tijd tot nog toe.