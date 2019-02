’Zelfs een punt verdiende Feyenoord vandaag niet’

„Een grote teleurstelling”, reageerde de trainer bij Fox Sports. „Dat voelt bij iedereen zo. We zaten vanaf minuut 1 niet in de wedstrijd en hebben dat nooit meer recht kunnen trekken. In de duels waren we de onderliggende partij en dan moet je wat opportunistischer gaan spelen.”

Geen kansen

Dat deed Feyenoord niet echt en de Rotterdammers creëerden daardoor ook amper kansen. „Het is dat FC Groningen de 1-0 voorsprong niet uit wist te breiden, waardoor we in de slotfase nog hoopten op een bal die goed valt”, aldus de coach. „Maar gezien het veldspel was zelfs een punt niet verdiend geweest.”

Het steekt Van Bronckhorst dat Feyenoord nu al drie uitduels op rij puntloos is. „We hebben het de afgelopen week besproken, maar we hebben geen stappen gezet. De ondergrens moest omhoog, maar dat is vandaag niet gelukt. „Dit was de slechtste wedstrijd onder mijn leiding.”

Van Beek

Sven van Beek was met een eigen doelpunt ’matchwinnaar’ namens FC Groningen. Dat Van Beek op de voor hem onwennige positie van linker centrale verdediger speelde, is daar volgens Van Bronckhorst niet debet aan. „Sven heeft tegen Ajax laten zien dat hij daar uitstekend kan spelen.”

