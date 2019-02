Bizarre uitslag in Serie C: 20-0

Dat het uiteindelijk tot deze bizarre uitslag moest komen, was op zich ook weer niet heel verrassend. Vanwege betalingsproblemen staakten praktisch alle spelers van de selectie. AS Pro Piacenza 1919 trad dan ook aan met acht jeugdspelers.

Ook de oefenmeester was bepaald niet oud: De ’man’ langs de lijn was pas 19 jaar jong.

Wel had AC Cuneo 1905 een klein beetje medelijden, want met rust stond het al 16-0. Na rust speelde de thuisclub met de rem erop.

De Serie C is vergelijkbaar qua niveau met de Tweede Divisie in Nederland.