Monfils wint ABN AMRO-toernooi

De 32-jarige Fransman verloor in 2016 de finale van het tennistoernooi in Rotterdam, maar was zondag wel de winnaar tegen Stan Wawrinka. De setstanden in Ahoy waren 6-3 1-6 6-2.

In 2016 verloor hij in Rotterdam van de Slowaak Martin Klizan. Monfils heeft sowieso geen fijne ervaringen met finales. Van de 28 keer dat hij in de eindstrijd stond van een ATP-toernooi wist hij slechts 7 keer te winnen. Bij de 29e keer was het wel raak tegen de Zwitserse voormalige nummer drie van de wereld.

De 33-jarige Wawrinka kende de afgelopen anderhalf jaar veel blessureleed en stond voor het eerst sinds Roland Garros 2017 weer in een finale. Monfils haalde zijn achtste titel binnen na 1 uur en 44 minuten spelen.