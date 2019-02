Halep zet coach al snel weer aan de kant: ’Het past niet’

De Roemeense had de Belg, voormalig coach van onder meer David Goffin, aangetrokken als opvolger van de Australiër Darren Cahill. Die had eind vorig jaar zijn ontslag ingediend omdat hij meer tijd aan zijn gezin wilde besteden.

„Thierry is een aardige man, maar de chemie ontbreekt”, legde Halep een dag na haar verloren finale in Doha uit op de website van vrouwentennisbond WTA. „We hebben het in Doha geprobeerd, maar we passen niet goed bij elkaar. We denken anders over tennis, maar we blijven even goede vrienden.”

Halep, die de eindstrijd verloor van de Belgische Elise Mertens, gaat voorlopig verder zonder vaste coach. „Ik heb een goed team en ik heb altijd mijn vaste trainingspartner aan mijn zijde. Ik heb wat meer vrijheid nodig en ik blijf tennissen zoals ik het de afgelopen vier jaar van Darren Cahill geleerd heb.”