Ackermann wint sprint in Clasica de Almeria

De Duitse sprinter van Bora-hansgrohe was na 192 kilometer de beste in de massasprint in Roquetas de Mar. Ackermann drukte zijn wiel net iets eerder over de streep dan zijn landgenoot Marcel Kittel van Team Katoesja. De Sloveen Luka Mezgec van Mitchelton-Scott werd derde.

Lars Boom was op de achtste plaats de beste Nederlander. De wielrenner van Roompot-Charles bleef zijn land- en teamgenoot Sjoerd van Ginneken net voor.