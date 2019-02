’Dit kan een heel belangrijke goal voor PSV zijn’

In Friesland kwam Malen voor de negentiende keer dit seizoen als invaller binnen de lijnen, maar de laatste weken kiest trainer Mark van Bommel als nieuwe impulsen eerst voor Cody Gakpo en Mohammed Ihattaren. Een week geleden tegen FC Utrecht bleef Malen voor het eerst negentig minuten op de bank.

„Net als in het leven moet je ook in het voetbal nooit opgeven. Je hebt soms goede en soms mindere momenten”, aldus Malen. „Ja, dit is een goede manier om te reageren. Ik moet in mezelf blijven geloven. Ik ben blij met mijn doelpunt. Uiteindelijk kan dit misschien wel een heel belangrijke goal zijn. Dat we zo hebben teruggevochten is mooi, maar aan de andere kant verliezen we ook gewoon weer twee punten.”

