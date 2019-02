Van der Poel bijna perfect: ’Het wordt wel even wennen’

Mathieu van der Poel domineert het veldrijden. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Hij sloot zijn nagenoeg perfecte veldritseizoen af met een totaal van 32 zeges uit 34 crossen. Evenaarde met acht uit acht in de Superprestige nog even het record van de Belg Sven Nys, die datzelfde kunstje in 2006/2007 vertoonde. Tijd voor een feestje is er niet, want Mathieu van der Poel start donderdag al weer aan zijn wegseizoen, waarin hij aftrapt met de Ronde van Antalya.