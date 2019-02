Schlemiel Van Beek: ’Dit is niet om te lachen’

De centrale verdediger tikte halverwege de eerste helft de 1-0 achter zijn eigen doelman Kenneth Vermeer, en dat bleek uiteindelijk de enige goal in het Hoge Noorden. „Een lullig moment”, zei de Feyenoorder bij Fox Sports. „Maar dat kan je gebeuren als centrale verdediger. Als ik hem niet raak, gaat hij er ook in.”

Marilia

Maar dat is te betwijfelen. Als Van Beek de bal had laten lopen, had Ritsu Doan er in zijn rug niet bijgekund, terwijl ploeggenoot Calvin Verdonk er dan een hoekschop van had kunnen maken. Het was bovendien de zesde eigen goal in de Eredivisie van Van Beek, die daarmee op gelijke hoogte kwam met Marilia, de Braziliaan die in de jaren negentig zes jaar voor Sparta uit kwam.

Als Sven van Beek de bal niet had geraakt, had ploeggenoot Calvin Verdonk de bal nog weg kunnen werken. Ⓒ Screenshot

„Maar als je ze alle zes gaat natrekken, kan ik er zeker aan drie niks doen”, probeerde Van Beek zichzelf te verdedigen. „Ik vind het ook niet zo om te lachen eigenlijk, deze middag is al pijnlijk genoeg. Alles ging mis en het was Feyenoord-onwaardig, iedereen weet dat dit zo niet verder kan.”

Dat Feyenoord volgende week het loodzware uitduel bij PSV wacht, ziet Van Beek evengoed van de positieve kant. „Misschien is het goed als we tegen een betere tegenstander spelen.”

