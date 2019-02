Bizot houdt bij AZ deur op slot: al 540 minuten zonder tegengoal

Marco Bizot Ⓒ VI Images

ALKMAAR - Koelbloedigheid is een vereiste voor een topkeeper. En getuige zijn reactie na AZ - VVV-Venlo (3-0) heeft Marco Bizot (27) die karaktereigenschap. Geen collega op het hoogste niveau in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Engeland won óók alle duels in 2019 zonder tegentreffers. „Het is een mooie bijkomstigheid, een mooie statistiek, maar aan het einde van de rit wil ik met het hele team iets tastbaars.”