Atletiekploeg voor EK indoor uitgebreid met vier

Liemarvin Bonevacia (400 meter), Richard Douma (800 meter), Bram Anderiessen en Benjamin de Haan (beide 3000 meter) liepen in het Omnisport van Apeldoorn onder de EK-limiet. In totaal hebben zestien atleten voldaan aan de kwalificatie-eis.

Comenentia

In principe reist deze groep af naar Glasgow, want zondag eindigde de termijn om aan de limiet te kunnen voldoen. De Atletiekunie maakt een dezer dagen de definitieve selectie bekend. Kogelstoter Denzel Comenentia, die deze winter in Amerika tot 20,72 meter kwam, gaat vrijwel zeker niet.

Dafne Schippers is wel van plan te gaan, zei ze na het behalen van haar negende titel op de 60 meter. Schippers won in 2015 Europees indoorgoud en in 2016 zilver op de WK indoor. Met haar beste tijd van dit jaar - 7,18 - staat ze zesde op de Europese ranglijst.

De gekwalificeerden zijn verder: Joris van Gool (60 meter), Lisanne de Witte en Tony van Diepen (beide 400 meter), Thijmen Kupers (800 meter), Maureen Koster, Julia van Velthoven en Mike Foppen (alle 3000 meter), Nadine Visser (60 meter horden), Anouk Vetter (vijfkamp) en Pieter Braun (zevenkamp).