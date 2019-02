PSV speelt tegen zichzelf: ’Ik ben nu echt boos’

PSV-aanvoerder Luuk de Jong vecht een duel uit met Daniel Hoegh van sc Heerenveen. Ⓒ René Bouwman

PSV had Ajax na de winterstop al de definitieve knock-out kunnen toedienen. In plaats daarvan geeft de koploper in de Eredivisie de concurrent uit Amsterdam geen tien, maar twintig tellen om op te staan. Na het benauwde gelijkspel bij SC Heerenveen (2-2) worden er nu ook in Eindhoven harde noten gekraakt. Ondanks de voorsprong van inmiddels vier punten is dat niet meer dan logisch.