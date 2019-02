Penalty Gustafson helpt Utrecht aan kleine zege

Een kwartier voor tijd scoorde Simon Gustafson op de Vijverberg uit een strafschop.

Kramer

De thuisclub kreeg de eerste kansen. Leeroy Owusu was in de 21e minuut dicht bij 1-0. Doelman David Jensen kon het schot van de verdediger keren. FC Utrecht had na een half uur even een opleving. Michiel Kramer schoot voorlangs en Owusu wist de inzet van Gustafson te blokkeren. Na de rust ging het tempo iets omhoog en Furdjel Narsingh miste namens de thuisploeg in kansrijke positie. Ploeggenoot Charlison Benschop tikte na ruim een uur net naast.

Bij FC Utrecht viel Jean-Christophe Bahebeck sterk in. Hij zette in de 71e minuut Gyrano Kerk alleen voor het doel van Hidde Jurjus, maar zijn schot verdween naast. Kort daarna werd Bahebeck gevloerd door Azor Matusiwa. Gustafson schoot raak van elf meter.

FC Utrecht blijft door de zege op de zesde plaats, een punt achter nummer 5 Vitesse. Voor De Graafschap was de nederlaag een dure, want de achterstand op de veilige vijftiende positie is nu zes punten.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie