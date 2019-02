Gouden wissel of foute opstelling bij Ajax?

De wedstrijd tegen de hekkensluiter leek vooraf te schreeuwen om een échte spits (Dolberg of Klaas-Jan Huntelaar) en niet om valse spits Tadic. Voor de keuze van Ten Hag het tegen Real Madrid zo sterk opererende elftal intact te laten viel ook iets te zeggen en de beginfase tegen NAC Breda was goed.

,,We begonnen met dezelfde opstelling als tegen Real Madrid omdat ik stabiliteit in mijn ploeg wil krijgen. Tegen Real speelden we denk ik onze beste wedstrijd van het seizoen. De eerste twintig minuten tegen NAC waren ook goed, maar toen de 1-0 uitbleef werden we toch weer te gehaast. Ik vond dat we Dolberg nodig hadden”, oordeelde Ten Hag.

Schwung

Met nóg drie treffers (5-0) in de achttien minuten na het doelpunt van Dolberg (2-0) in de 53e minuut leek Ajax op weg naar een nog veel grotere zege. Ten Hag haalde echter de schwung eruit door Nicolas Tagliafico en Dusan Tadic te wisselen voor Joël Veltman en Jurgen Ekkelenkamp. ,,Joël is er lang uit geweest. Hij moet speeltijd krijgen, want we hebben hem misschien nog nodig. Jurgen Ekkelenkamp manifesteert zich erg goed. Hij verdiende een keer een kans”, zei hij over zijn invallers.

De speelminuten van Ekkelenkamp bieden geen enkele garantie voor zijn toekomst. Tijdens PSV-Ajax (3-0) liet Ten Hag Ryan Gravenberch invallen, omdat hij ’een plan had’ met het jonge talent. Sindsdien is niks meer van Gravenberch vernomen.