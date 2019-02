Boze De Jong: ’Advocaat is beloond voor zijn kritiek’

„FC Utrecht kreeg 100 procent terecht een strafschop, maar wij hadden ook 100 procent zeker een ’pingel’ moeten hebben”, foeterde de coach. Hij doelde op de overtreding die verdediger Timo Letschert in de eindfase maakte op invaller Fabian Serrarens. Zowel scheidsrechter Kevin Blom als de VAR zag er geen penalty in, terwijl Letschert toch duidelijk zichtbaar zijn tegenstander aan het shirt naar beneden trok.

„Ik snap niet waarom de scheidsrechter niet langs de zijlijn de videobeelden zelf heeft bekeken”, zei De Jong. „Dit zijn bepalende momenten. FC Utrecht speelde heel verdedigend, waardoor we nauwelijks kansen konden creëren. Maar mijn fantastische collega van FC Utrecht heeft de afgelopen weken de mond vol gehad over de VAR. Hij is voor zijn kritiek nu beloond. Vasthouden mag volgens mij nog steeds niet.”

Advocaat voelde zich met FC Utrecht in de voorbije weken meer dan eens benadeeld door de VAR en liet dat ook duidelijk blijken.

