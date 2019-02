Tadic klaar met kunstgras: ’Het is een schande voor de Eredivisie’

,,We moeten Nederland blijdschap en punten bezorgen”, doelt de Ajax-speler op de coëfficiëntenlijst van de UEFA die bepalend is voor het aantal clubs per land dat mag meedoen aan de Europese bekertoernooien. ,,En het maakt dan niet uit of het Ajax, PSV of Feyenoord betreft. Na Heracles-uit, in de aanloop naar Real Madrid-thuis moest ik drie of vier dagen herstellen. Ik voelde mijn rug, nek, bilspieren, bovenbeen, lies, knieën en enkels”, zegt de aanvaller die tegen de Madrilenen desondanks een puike partij speelde.

Lag dat aan het kunstgras of aan je leeftijd?

Lachend: ,,Nee, nee. Ik voel me heel fit voor mijn leeftijd, maar na de wedstrijden op kunstgras voel ik me slecht, heb ik extra hersteltijd nodig. Op gewoon gras kan ik elke dag voetballen en dan is er geen enkel probleem”, aldus de routinier.

,,Ik haat kunstgras echt. Als ik het heel hard moet zeggen: het is echt een schande voor de Eredivisie. We hebben een mooie competitie, in mooie stadions met mooie velden, maar zes ploegen spelen op kunstgras. In mijn ogen is dat echt niet mogelijk. Als je als competitie wilt groeien, moet dit echt veranderen.”

Ook voor de ontwikkeling van de jeugdspelers is een ban op kunstgras wat Tadic betreft noodzakelijk. ,,Omdat op artificial grass een heel ander spelletje wordt gespeeld dan op gewoon gras. En in alle topcompetities wordt op gewoon gras gevoetbald.”

Bekijk ook: Ajax profiteert optimaal van misstap PSV