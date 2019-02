Dafne Schippers oefent voor het echte werk

Dafne Schippers komt als eerste over de finish. Ⓒ ANP

APELDOORN - Ligt er nog mooi eremetaal in het verschiet voor de Nederlandse atleten die over een kleine twee weken meedoen aan de Europese kampioenschappen indoor in Glasgow? Twee vrouwen die voor een medaille kunnen zorgen, lieten zich de afgelopen dagen zien bij de NK in Apeldoorn. Dafne Schippers (60 meter sprint) en Nadine Visser (60 meter horden) prolongeerden hun Nederlandse titel en waren ook goed in het relativeren van atletiek onder een dak.