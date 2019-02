Spelers Elinkwijk lopen van veld na vierde (!) rode kaart

Zes minuten voor het einde van de wedstrijd, bij een 2-2 stand, wilden de spelers van Elinkwijk niet verder spelen. De scheidsrechter had even daarvoor een vierde (!) speler van de bezoekers met rood van het veld gestuurd, en daarmee was de maat vol voor de zeven Elinkwijkers die nog over waren.

Volgens RODA-trainer Bnar Toofeek kozen de spelers van de bezoekende club ervoor om van het veld te lopen, waarna de scheidsrechter de wedstrijd staakte. Toofeek zei nog niet te weten wat er met het restant van de wedstrijd gaat gebeuren.