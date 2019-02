Bosz blijft winnen met Bayer Leverkusen

Leverkusen klimt door de zege naar de vijfde plaats, op vijf punten van nummer 4 RB Leipzig.

Kai Havertz schoot Leverkusen in de 18e minuut op voorsprong uit een voorzet van Kevin Volland. Ook in de tweede helft was het vooral de thuisploeg die de aanval zocht. Leon Bailey maakte na ruim een uur uit de rebound de 2-0, nadat doelman Jaroslav Drobny de voorzet van Mitchell Weiser maar half wegwerkte.

Bosz begon bij Leverkusen met een thuisnederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. Daarna volgden vier zeges, waaronder een 3-1 overwinning op Bayern München. In het bekertoernooi werd de ploeg wel uitgeschakeld.

