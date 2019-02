Monfils voegt zich bij idool

Direct na zijn fraaie zege stond hij een aantal seconden stokstijf te genieten met zijn armen in de lucht. Deze triomf betekende veel voor de rasentertainer uit Parijs. De 32-jarige Monfils kreeg vervolgens een warme knuffel van Wawrinka. Met de één jaar oudere Zwitser trainde hij deze winter zeer regelmatig. De twee beschouwen elkaar als goede vrienden.

„Ik houd van je. Je bent mijn broer”, toonde Monfils zich vriendelijk richting de Zwitser. „Ik ben blij en trots dat mijn naam op de boarding staat. Net als die van Arthur Ashe, mijn grote idool. Helaas heb ik hem nooit mogen ontmoeten”, vertelde Monfils tijdens de prijsuitreiking. Ashe zegevierde in 1972, 1975 en 1976 in Rotterdam. De Afro-Amerikaanse tennisgrootheid stierf in 1993 op 49-jarige leeftijd.

Zijn 29e finale leverde Monfils zijn achtste titel op. Toen hem werd gevraagd naar zijn matige win/verliessaldo in ATP-finales rolden zijn ogen veelbetekenend door zijn kassen.

"Ik ben trots dat mijn naam op de boarding staat"

„Laat ik beginnen te zeggen dat zó veel finales spelen geweldig is. Mensen hebben het altijd over mijn verloren finales. Dat klopt, ik heb er een hoop verloren. Maar toen ik jong was, heb ik er ook een aantal gespeeld tegen Roger Federer, Ivan Ljubicic en Andy Roddick. Dat waren toen de nummers één, twee en drie van de wereld. Versla Roger maar eens als je achttien jaar oud bent. Ik was toen al blij dat ik die finales haalde. Natuurlijk heb ik er een paar laten glippen. Maar echt niet veel, hoor. Uiteindelijk gaat het voor mij maar om één finale”, dagdroomde Monfils. Dolgraag zou hij in zijn Parijs Roland Garros op zijn naam schrijven. Dat zal waarschijnlijk wel altijd een droom blijven zolang gravelkoning Rafael Nadal meedoet.

De hoofdprijs is voor Gaël Monfils. Hij verslaat in de finale Stan Wawrinka. Ⓒ EPA

Dood vogeltje

Monfils zat er uitgeput bij na zijn fraaie zege. Een val in de eerste ronde, tegen David Goffin, had bijna roet in het eten gegooid. Na zijn overwinning op Daniil Medvedev in de halve finales betrad hij met een zak ijs op zijn pols de perszaal. In de tweede set tegen Wawrinka strompelde Monfils als een dood vogeltje over de baan, maar hij kreeg het fysiek en mentaal weer op de rit.

Wawrinka maakte geen al te teleurgestelde indruk na zijn verlies. De Zwitser was allang blij dat hij na een knieoperatie in 2017 het niveau weer benadert dat hem in een ongekend sterk tennistijdperk drie grandslamtitels opleverde. Volgens toernooidirecteur Richard Krajicek kan Wawrinka dit jaar een bedreiging vormen voor Novak Djokovic. In het verleden deed de geblokte tennisser de nummer één van de wereld een aantal keren veel pijn op zeer belangrijke momenten. „Ik denk dat Djokovic tijdens grandslamtoernooien liever in de andere helft van het schema zit. Dan heeft Wawrinka zes kansen om van een andere tennisser te verliezen”, sprak Krajicek met een glimlach.

Afmeldingen

Roger Federer schreef vorig jaar het ABN Amro-tennistoernooi op zijn naam. Ⓒ Reuters

In vergelijking met Federer-jaar 2018 kwamen er ditmaal 11.000 mensen minder naar Ahoy. De 111.000 toeschouwers die deze editie de kassa’s passeerden, stemden de organisatie toch tevreden. Even dreigde er een donker scenario na acht afmeldingen en de vroege exit van Robin Haase en publiekstrekker Stefanos Tsitsipas. Uiteindelijk rolde er een fraai finaleweekeinde uit. De halve eindstrijd tussen Kei Nishikori en Wawrinka was er eentje om door een ringetje te halen en ook tijdens de uitverkochte finale viel er genoeg te genieten.