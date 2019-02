Quintana wint rit, Lopez de Ronde van Colombia

De Colombiaanse wielrenner van Astana finishte in de laatste etappe met een lange slotklim naar Alto de Palmas als derde achter zijn landgenoot Nairo Quintana van Movistar, maar nam in het algemeen klassement de eerste positie over van de Fransman Julian Alaphilippe. De Colombiaan Ivan Ramiro Sosa van Team Sky eindigde in de etappe en in het klassement als tweede.

Op de beklimming van 15,5 kilometer waren er demarrages van de Colombianen Lopez, Quintana en Egon Bernal. In de achtervolging kon Alaphilippe het tempo niet bijhouden. In de chaotische slotkilometers leken Quintana en Sosa te moeten passen, maar Quintana wist met een sterk eindschot Lopez alsnog te passeren en achter zich te laten.

De Astana-renner had wel genoeg voorsprong om de eindzege in het klassement veilig te stellen. Hij won het klassement met vier seconden voorsprong op Sosa. Alaphilippe zakte naar de zevende plaats.