De eigen goal van Feyenoorder Sven van Beek in beeld Ⓒ VI Images

De woorden ’wanvertoning’ en ’Feyenoord onwaardig’, ze vielen allemaal weer in het hoge noorden. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst wou afrekenen met de slechte resultaten buiten De Kuip, maar opnieuw werd er niet geleverd. Een week voordat het afreist naar koploper PSV is plek drie serieus in gevaar gekomen. De ondergrens van de ondergrens werd bereikt. Een sterk FC Groningen blufte de Rotterdammers op alle fronten af (1-0).