’Beren-temmer’ Khabib pakt 5,8 miljoen euro

De 30-jarige Rus versloeg de Amerikaanse uitdager Dustin Porier door in de derde ronde een nekklem te plaatsen. In de eerste twee rondes was Nurmagomedov, die in zijn jeugd met beren trainde om een betere worstelaar te worden, ook al de bovenliggende partij geweest.

Met zijn overwinning verdiende Nurmagomedov maar liefst 5,8 miljoen euro. De Dagestani vergaarde vorig jaar oktober wereldfaam door Conor McGregor te verslaan.

Bekijk hieronder beelden van een jonge Khabib trainend met een klein beer:

Net als Porier moest de Ier destijds afkloppen nadat Nurmagomedov hem met een verwurging naar lucht had laten happen. Met dat gevecht incasseerde The Eagle ’slechts’ een kleine twee miljoen. McGregor ontving ondanks zijn nederlaag een meervoud van dat bedrag.

Ziekenhuis

Nurmagomedov haalde in aanloop naar zijn partij met Porier meermaals uit naar McGregor, met wie hij nog steeds overhoop ligt. Na hun onderlinge partij braken rellen uit tussen leden van beide kampen, waarbij de twee vechters zich eveneens niet onbetuigd lieten.

„Deze vete zal nooit stoppen”, stelde Khabib onlangs nog. „Als onze teams elkaar ergens tegenkomen, wordt het knokken. Honderd procent. Het maakt ons niet uit als we in de gevangenis belanden. Ik ben niet bang. Zij gaan naar het ziekenhuis, wij naar de politie. Zo simpel is het.”

Bekijk ook: Nurmagomedov waarschuwt McGregor

Nul nederlagen

Nurmagomedov is een van de meest dominante kampioenen in de geschiedenis van de UFC. Al zijn 12 partijen onder de vlag van de grootste MMA-organisatie ter wereld won hij. Over zijn gehele carrière gezien heeft hij een palmares opgebouwd met 28 overwinningen en nul nederlagen.

Kadyrov

De omstreden Ramzan Kadyrov, de waarnemend president van Tsjetsjenië, was aanwezig in The Arena in Abu Dhabi. Hij geldt als een kennis van Nurmagomedov.