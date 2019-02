Max Verstappen test maandag in Barcelona: ’Ik kan niet wachten’

Na de openingsdag neemt zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing, Pierre Gasly, het stuurtje dinsdag van hem over. Op woensdag is het weer de beurt aan Verstappen, Gasly sluit de eerste testweek op donderdag af.

,,Ik kan niet wachten om in Barcelona verder te werken aan onze voorbereiding op de eerste race in Melbourne. Het was vandaag een positieve dag, waar ik erg blij mee ben'', liet Verstappen vorige week al weten. De renstal van Red Bull presenteerde woensdag de nieuwe bolide op het circuit van het Engelse Silverstone.

Max Verstappen stuurt zijn RB15 over het Silverstone Circuit. Ⓒ Red Bull

Los van de testkleur ziet de RB15 er toch wat anders uit dan zijn voorganger, waarin Verstappen vorig jaar twee grands prix won (Oostenrijk en Mexico) won. De brede voorvleugel valt het meest op. De auto is ook voorzien van een compleet nieuwe motor van leverancier Honda.

Red Bull verbrak vorig jaar de jarenlange samenwerking met motorleverancier Renault en hoopt vanaf dit jaar met Honda serieus mee te doen om de wereldtitel. In de voorgaande jaren waren Mercedes en Ferrari op verreweg de meeste circuits sneller.