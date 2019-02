Bijzonder weekeinde Van Gerwen: 9-darter, woede en zeldzaam verlies

Het afgelopen weekeinde in Wigan begon uitmuntend voor Van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen won het derde toernooi in de Players Championship. En dat deed hij niet zomaar. Mighty Mike gooide een zeldzaam vertoonde negendarter. Hij gooide op zijn weg naar de perfecte leg geen enkele 180-er (maximale score). Van Gerwen koos een alternatieve route via 177, 174 en 150.

„Het is leuk om zo af en toe wat anders te proberen”, verklaarde Van Gerwen de negendarter in zijn partij tegen Jamie Hughes. In de finale versloeg hij uiteindelijk Ian White. Toch was de Vlijmenaar zoals wel vaker niet helemaal tevreden met zijn optredens.” Je moet altijd kritisch zijn. Ik mag trots zijn, omdat ik goed met de druk omging ondanks het feit dat ik niet op mijn best was. Al is het fijn om opnieuw een toernooi te winnen.”

Schande

Ook stoorde Van Gerwen zich zaterdag in Wigan aan één van zijn opponenten. Mervyn King moest het na afloop dan ook ontgelden. „Mervyn deed zijn best niet eens. Het was een schande voor het darts. Dit soort dingen hoort niet te gebeuren”, zei hij in gesprek met Live Darts.

„Ik geef altijd 100 procent. Niemand kan mij daar ooit op afrekenen. Als ze mij willen verslaan, moeten ze me onder druk zetten”, aldus de Nederlander, die in de halve eindstrijd met 7-3 van King won. De gemiddelden van beide darters waren niet indrukwekkend. Van Gerwen kwam tot 91, waar hij normaliter toch minimaal de 100 aantikt. King zakte met 84 door de ondergrens.

Het vierde toernooi in de Players Championship volgde zondag in Wigan. Dat verliep op sportief vlak allemaal iets minder goed af voor Van Gerwen. In de achtste finales bleek het opkomende talent Nathan Aspinall, op het WK halve finalist, met 6-1 in legs te sterk.

