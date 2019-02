Spanning in Eredivisie: Ajax jaagt op PSV

Het gat tussen PSV en Ajax bedraagt nu vier punten, weliswaar nog altijd in het voordeel van de regerend landskampioen uit Brabant. PSV moet zondag opnieuw vol aan de bak. Dit keer wacht Feyenoord, ook al verloren de Rotterdammers in de tweede seizoenshelft al drie keer van de ’kleintjes’ (PEC Zwolle, 3-1, Excelsior, 2-1 en FC Groningen, 1-0).

Feyenoord kan zich echter als geen ander oprichten tegen de topclubs. Als laatste ondervond Ajax dat in de tweede wedstrijd na de winterstop. De Amsterdammers kregen in De Kuip een ongenadig hard pak slaag; 6-2. AZ nadert nummer 3 Feyenoord. De Alkmaarders hebben na de winterstop nog geen duel verloren en staan nog slechts twee punten achter de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

PSV-aanvoerder Luuk de Jong (l) is niet bepaald tevreden met het resultaat (2-2) tegen sc Heerenveen en uit zijn ongenoegen tegenover ploeggenoot Nick Viergever. Ⓒ René Bouwman

NAC Breda en De Graafschap lijken te gaan uitmaken wie aan het einde van de rit degradeert. Laatstgenoemde club staat nog twee punten los van de laatste plek, een positie die rechtstreekse degradatie met zich meebrengt.

Verder is het opvallend dat het gat tussen de nummer 8 (VVV-Venlo) en nummer 16 (FC Emmen) slechts vijf punten bedraagt. Aan het einde van het seizoen moet de nummer 16 van de ranglijst via de play-offs handhaving in de Eredivisie zien af te dwingen.

Bekijk hier de uitslagen, het aankomende programma en de stand in de Eredivisie.

Bekijk ook: Ajax profiteert optimaal van misstap PSV

Bekijk ook: PSV verliest weer punten