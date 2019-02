’Doan één van de beste spelers in Eredivisie’

FC Groningen-uitblinker Ritsu Doan viert het eigen doelpunt van Feyenoorder Sven van Beek. Ⓒ VI Images

Aan de hand van uitblinkers Ritsu Doan en Ludovit Reis won FC Groningen in eigen huis met 1-0 van Feyenoord. Volgens Peter Boeve had de thuisploeg het middenveld in handen en werd daar de slag gewonnen. „FC Groningen was tot op het bot gemotiveerd. Er liepen daar echt een aantal handenbindertjes rond. Eigenlijk hadden ze het verdiend om met drie of vier goals verschil te winnen”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.