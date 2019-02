43 aces helpen Opelka aan eerste toernooizege

De 21-jarige Amerikaan was in de finale van het tennistoernooi van New York net te sterk voor de Canadees Braydon Schnur, die net als Opelka voor het eerst in een eindstrijd op het hoogste niveau stond.

Opelka had drie sets nodig tegen de 23-jarige qualifier: 6-1 6-7 (7) 7-6 (7), Bij het zesde matchpoint was het raak voor de Amerikaan, die in de halve finales zijn als eerste geplaatste landgenoot John Isner had uitgeschakeld. In die partij had hij zes matchpoints voor zijn opponent overleefd.

Servicekanon

„Ik ben trots op deze titel”, zei Opelka. „Ik heb de afgelopen week vaak moeten terug knokken na setverlies.” Dat overkwam hem in drie van de vijf partijen, onder meer tegen Isner. In de finale sloeg hij bij een matchpoint in de tweede set nog een dubbele fout. Daar tegenover stonden 43 aces.